San Bartolomeo, giovedì Marco Vallarino presenta “Il cuore sul muro” in biblioteca

San Bartolomeo al Mare. Marco Vallarino, imperiese, giornalista e scrittore, autore di videogiochi testuali, è il primo degli invitati (giovedì 24 gennaio, ore 17:00, Biblioteca Alfea Possavino, ingresso libero) all’edizione 2019 del “Tea con l’Autore” di San Bartolomeo al Mare, la rassegna che da gennaio ad aprile propone da ormai undici anni incontri con gli scrittori della nostra terra.

Vallarino è un profondo conoscitore della realtà giovanile, da giornalista si è occupato degli allarmi sociali legati ad alcool e stupefacenti ed ha esplorato i risvolti culturali di situazioni alternative come il writing e di altre più “patinate” connesse col mondo notturno delle discoteche. Ha pubblicato racconti per Mondadori, De Agostini, L’Unità, Coniglio, Stampa Alternativa, Addictions, Fanucci. Per Il Secolo XIX ha scritto migliaia di articoli su eventi, personaggi, luoghi della Liguria e storie di fantasia ispirate ai principali fatti di cronaca.

Al “Tea con l’Autore” di San Bartolomeo al Mare, Vallarino presenta il romanzo “Il cuore sul muro” (ed. All Around, collana I Flipper, Pag. 144), un romanzo di formazione per adolescenti, ambientato nel mondo della scuola, della

cultura hip hop e della street art, che si offre come strumento di indagine sociale per affrontare la realtà giovanile di provincia in maniera complice, senza giudicare o emettere sbrigative sentenze. Protagonisti del romanzo sono Gianni e Elena, due liceali di Imperia che, mentre attendono l’autobus per andare a scuola, trovano un graffito che è la prima parte di un racconto scritto a puntate sui muri della città. Per vedere come va a finire salteranno la scuola, spostandosi freneticamente da una via all’altra.

L’incontro con Marco Vallarino verrà presentato da Damiana Biga, giornalista e blogger.