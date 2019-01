San Bartolomeo al Mare, accreditamento confermato con lode per l’asilo nido “Abbracciaperte”

San Bartolomeo al Mare. Accreditamento regionale e distrettuale confermato per l’asilo nido “Abbracciaperte” di San Bartolomeo al Mare. La Commissione nei giorni scorsi ha verificato e promosso la struttura inaugurata nel 2009, che accoglie circa 20 bimbi del Golfo Dianese.

Durante la verifica triennale è stata riscontrata una qualità anche maggiore rispetto all’ultima e sono state messe in risalto alcune evidenze positive come la descrizione della giornata tipo a parete, anche attraverso l’utilizzo di oggetti reali; la presenza di un piccolo acquario e piantine che a turno sono curate dai bambini; la presenza di materiale naturale e di recupero a disposizione dei bambini; la qualità delle attività strutturate proposte per materiali e ausili; la presenza di un fasciatoio per le bambole con pannolini per il gioco del cambio; l’area esterna, arredata con tronchi di legno e giochi e bancali in legno, con la presenza di una cucinetta realizzata con la collaborazione dei genitori; la forte collaborazione e il ruolo attivo delle famiglie che vengono coinvolte durante l’anno nelle varie fasi della programmazione delle attività.

“Siamo molto soddisfatti – spiega il vice sindaco e assessore ai Servizi sociali, Maria Giacinta Neglia – la collaborazione con la Cooperativa Jobel prosegue nel migliore dei modi, grazie alla coordinatrice pedagogica Manuela Bruno e ai suoi collaboratori. Voglio ringraziare gli operatori che quotidianamente sono a contatto con i bambini, contribuiscono a realizzare un servizio molto importante per San Bartolomeo al Mare e per tutto il Golfo Dianese. Molto bene il coinvolgimento proattivo delle famiglie”.

La coordinatrice pedagogica Manuela Bruno si è detta “molto orgogliosa del risultato della verifica”.