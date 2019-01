Salvo lo scuolabus dei bambini di Airole: il sindaco firma la convenzione con Olivetta

Airole. Le vacanze di Natale hanno portato buone notizie agli studenti della val Roya. Per garantire l’esistenza del plesso scolastico e mantenere viva la comunità montana salvaguardando il diritto allo studio dei suoi piccoli abitanti, il sindaco Fausto Molinari ha firmato la convenzione con il comune di Olivetta San Michele che salva il servizio di scuolabus.

Airole ospita un numero considerevole di bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primaria di piazza Padre Viale, tra cui, in parte, alunni provenienti dal paese amministrato da Adriano Biancheri. Non disponendo tuttavia di un pulmino proprio e di personale adibito al compito di autista, il servizio di trasporto scolastico è sempre stato garantito da Olivetta che non potendo più sostenerne i costi economici – tra i 13 e i 15mila euro – a settembre ha chiesto una compartecipazione alle spese.

E se l’esistenza dello scuolabus per qualche mese è stata incerta, al termine del primo trimestre è arrivata la sottoscrizione della convenzione, tramite la quale Airole riconoscerà a Olivetta un importo forfettario pari a 5.000 euro per l’anno scolastico 2018/2019 (settembre – giugno) senza nessun altro onere aggiuntivo, mentre Olivetta si impegnerà a garantire il servizio di trasporto scolastico, compreso il reperimento e la gestione del personale addetto alla guida, beneficiando per intero delle entrate derivanti dagli abbonamenti.