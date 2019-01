Rotonda di Sant’Ampelio, l’interpellanza di Civicamente Bordighera

Bordighera. “I lavori per la riqualificazione della Rotonda di Sant’Ampelio – demolizione del vecchio manufatto e costruzione della nuova rotonda – iniziarono il 16 gennaio 2017 con durata prevista dell’appalto di “240 giorni naturali e consecutivi dalla consegna”. I lavori avrebbero perciò dovuto essere completati per il 13 settembre 2017. Ma quasi 24 mesi sono trascorsi invece di 8, e la rotonda rimane un cantiere. Benché l’opera appaia vicina al completamento, il cantiere è deserto da mesi” – sottolinea Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera.

“Le domande di “perché non è fruibile e quando lo sarà” che si fanno i cittadini di Bordighera, vengono ripetute in coro in questi giorni dai visitatori abituali che non si capacitano di vedere la rotonda allo stesso stadio di incompletezza in cui l’avevano lasciata a fine agosto.

Si aggiunga che la mareggiata eccezionale del 29-30 ottobre 2018 ha messo in evidenza potenziale vulnerabilità dei locali sottostanti (ristorante e stabilimento); e la stampa ha risollevato la questione di presunti problemi nelle dimensioni della rotonda che potrebbero pregiudicare la fruibilità dei locali. In considerazione di tutte queste domande e incertezze, Civicamente Bordighera ha presentato un’interpellanza che chiede la convocazione della Commissione Urbanistica per fare il punto della situazione attraverso il dialogo e confronto con i tecnici responsabili per l’opera, inclusi i progettisti. In modo che in Consiglio comunale si possano ascoltare risposte ben informate e realistiche alle seguenti domande:

1. Sono state date proroghe alla ditta che ha eseguito i lavori e quali sono state le giustificazioni per i tempi triplicati? Qual è la scadenza ad oggi prevista?

2. Quali sono le opere da completare per poter inaugurare la parte pubblica della Rotonda e per quando è previsto il completamento?

3. Sono evidenti difformità impreviste tra il progetto approvato in conferenza dei servizi e la sua esecuzione?

4. Quali sono gli interventi da completare per permettere l’apertura dei locali sottostanti?” - interroga Mara Lorenzi per Civicamente Bordighera.