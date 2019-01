Riva Ligure. Stava lavorando in una campagna di via Giuseppe Mazzini, nell’entroterra di Riva Ligure, quando la motozappa si è improvvisamente ribaltata e gli ha travolto gli arti inferiori. A rimanere gravemente ferito è un agricoltore. Raggiunto dal personale sanitario del 118 e da un’ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia, l’uomo è stato poi trasportato a Capo Verde, a Sanremo, dove era atteso dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco giunto da Genova che lo ha portato all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso di massima gravità.

L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.