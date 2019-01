Riva Ligure, furto con spaccata al Bar Sole

Riva Ligure. Un furto con spaccata è stato commesso ai danni del Bar Sole, in via Nino Bixio, la scorsa notte. Ignoti hanno infranto a sprangate la porta di ingresso del locale e, una volta all’interno, hanno portato via circa cento euro di fondo cassa, due telefoni cellulari, diverse bottiglie di liquori e anche alcuni biglietti dell’autobus.

Ad accorgersi di quanto accaduto è stata la titolare del bar al momento dell’apertura. “Quando sono entrata e ho visto il macello che hanno combinato, mi ha preso un colpo”, ha dichiarato la donna, che ha subito avvertito il marito.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri.

Era da vent’anni che i ladri non entravano nel locale.