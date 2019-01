Riva Ligure. Questo pomeriggio, presso la residenza Anni Azzurri Le Grange, gli ospiti hanno dato il benvenuto al nuovo anno con il coro di Poggio.

Il gruppo, diretto dal maestro Mario Saccoccia, si è esibito per gli ospiti portando una ventata di allegria sulle note delle canzoni dei loro tempi da “Piemontesina bella” alle più belle canzoni natalizie. Sorrisi e commozione non sono mancati. Le voci dei nonni si sono unite a quelle del coro arricchendo ancora di più l’atmosfera.

Il direttore Stefano Faraldi, che ha preso parte con gioia a questo evento, ha voluto ringraziare di cuore ogni singolo membro del gruppo, oltre che per la bravura, soprattutto per la graditissima partecipazione. Al termine dello spettacolo, brindisi di auguri e consegna di una pergamena unita ad un omaggio per il coro da parte del direttore in persona e di tutta la residenza Anni Azzurri le Grange di Riva Ligure.