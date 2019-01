Bordighera. Sabato prossimo primi impegni agonistici del 2019 per l’Abc Bordighera, che vedrà due formazioni impegnate nei campionati dipartimentali francesi.

Saranno le formazioni under 13 e under 17 maschili a scendere in campo, entrambe in incontri casalinghi, per disputare le partite della prima giornata della seconda fase dei campionati di categoria. Alle 15,30 al PalaBiancheri di via Diaz l’under 17 maschile affronterà l’AS St.Martin SH, mentre la formazione under 13 giocherà alle 18 alla palestra C. Conrieri di via Pelloux contro i pari età dell’O. Antibes /Juan Les Pins HB.

Oggi pomeriggio la società ricorda che si svolgeranno dalle 17,15 i corsi del 2° Modulo del Gruppo Sportivo, l’attività extra-scolastica di pallamano pensata per i più giovani, ed a seguire gli allenamenti di tutte le categorie (under 13-15-17 seniores, femminile). Maggiori informazioni potranno essere richieste inoltrando una mail a info@abcbordighera.it, direttamente presso la palestra Conrieri di via Pelloux durante gli allenamenti (al martedì o giovedì dalle 17 alle 19) o al mercoledì al Palazzetto E. Bianchesi di via Diaz (dalle 19 alle 21) oppure sul sito societario: www.abcbordighera.it .