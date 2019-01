“Rilancio e Sviluppo” per Ospedaletti, la lista di Daniele Cimiotti svela il simbolo

Ospedaletti. “Rilancio e Sviluppo” è il nome scelto dalla lista civica che sostiene il candidato sindaco Daniele Cimiotti, unico competitor per ora sceso in campo ufficialmente per le amministrative di maggio che sfiderà l’attuale primo cittadino Paolo Blancardi.

Ecco svelato il nome ed il logo della sua lista, un chiaro messaggio su quelli che sono gli obiettivi della sua squadra di governo: rilanciare e sviluppare Ospedaletti.

“La freccia verso l’alto rappresenta la forte volontà della nostra lista civica – spiega il geometra Cimiotti, con un’esperienza pluriennale nei cantieri di mezzo mondo all’interno del colosso italiano Salini Impregilo – di concretizzare l’obiettivo principe per il rilancio e sviluppo del paese coinvolgendo tutti i settori e gli operatori economici della città.

In particolare, il nostro logo identifica i colori di Ospedaletti, l’arancione ed il nero delle squadre di pallacanestro e calcio mentre, la freccia che parte dal mare ed arriva alla collina, simboleggia la ripresa economica che deve avvenire senza tralasciare nessun settore dell’economia locale.

Da una posizione di élite del panorama turistico e floricolo del passato, la nostra cittadina ha visto negli ultimi anni un declino e una stasi economica che richiedono un forte rilancio di entrambi questi fondamentali comparti”.

“Sabato 19 alle ore 18 inaugureremo il nostro punto d’ascolto in via Roma - continua il candidato sindaco - “Per dare valore alle idee di tutti”, perché è nostra intenzione ascoltare le istanze della cittadinanza e favorire una partecipazione più diretta alla gestione della cosa pubblica. Il logo, quindi, rappresenta il nostro forte impegno per il “Rilancio e Sviluppo” di Ospedaletti verso un migliore futuro che possa dare anche opportunità di lavoro ai giovani”.