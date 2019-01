Reddito di cittadinanza, Salvatore (M5s): “Per il bene dei liguri Berrino ottemperi alla legge”

Genova. “Bisogna che Regione Liguria faccia una scelta: vuole rimanere il fanalino di coda delle regioni italiane, non riuscendo a ottemperare alla legge sul reddito di cittadinanza attraverso un adeguamento e un’implementazione dei centri per l’impiego, oggi di diretta competenza dell’assessore Berrino?”.

È questa la risposta alle critiche dell’assessore Berrino sul reddito di cittadinanza del capogruppo regionale dell’M5S Alice Salvatore, che ha proseguito: “Assessore che molto si scalda e che, dopo ben quattro anni di assessorato, è molto in ritardo nell’implementare le condizioni di lavoro degli stessi dipendenti dei centri per l’impiego”.

“Se Regione Liguria non sarà in grado di fare come le altre regioni, se non saprà assumere le risorse necessarie, se non saprà fornire una risposta finalmente adeguata alle richieste di lavoro dei liguri, noi sapremo che esiste un responsabile, che oggi attraverso gli attacchi e la propaganda politica cerca di mettere le mani avanti per giustificare le proprie inadempienze”, ha concluso Salvatore.