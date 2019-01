Carissimi lettori, papà, mamme e futuri “primini”, è arrivato il momento in cui bisogna scegliere la scuola giusta per voi. Noi lo abbiamo fatto ormai cinque anni fa e per questo possiamo consigliarvi al meglio proponendovi dieci motivi per sceglierci:

1. Ci trovate in via Dante Alighieri al numero 216 immersi in un parco verde e soleggiato, dove è possibile respirare aria pulita durante i momenti di svago essendo lontani dal traffico cittadino.

2. Le nostre aule sono ampie, luminose, accoglienti e colorate grazie ai nostri lavori artistici.

3. La nostra è una scuola attiva dove si impara collaborando senza che nessuno resti mai escluso.

4. Gli oltre 2000 libri di cui è fornita la nostra biblioteca (la stanza di Arianna) ed i diversi incontri con gli autori vi aspettano per coinvolgervi in fantastiche avventure.

5. Mamme e papà, dovete andare presto a lavoro? Nessun problema! Il servizio di prescuola è attivo dalle ore 7.45 ed è gratuito.

6. Abitate in zone distanti da noi? Nessun problema! Lo scuolabus con l’aiuto dei nostri cari nonni vigili vi verrà a prendere e riportare a casa.

7. Con il progetto “A scuola oltre la scuola” dalle ore 16.30 alle ore 17.30 chi lo desidera può usufruire di 1 ora di svago con le attività di gioco-sport, minibasket e macumba.

8. Le nostre gite sono speciali e divertenti come se fossero organizzate da Mary Poppins in persona!

9. Il periodo che precede le feste di Natale è uno dei più felici perché il Rubino brilla di emozione e magia, mente la Corale impegna ed unisce tutti: bambini, insegnanti e famiglie.

10. Al Rubino i sentimenti e i talenti di noi bambini sono al 1^ posto, sostenuti dal sorriso e dall’abbraccio dei nostri insegnanti.

Vi abbiamo detto tutto, ora tocca a voi!

I ragazzi delle classi quinte della scuola primaria Antonio Rubino.

Per conoscere la Rubino e la sua offerta formativa, il prossimo open day si terrà mercoledì 16 gennaio alle 15