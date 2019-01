Rari Nantes Imperia, l’under 20 perde contro Camogli

Imperia. Seconda sconfitta per i ragazzi di Enrico Gerbò nella seconda fase del campionato ligure Under 20. Alla piscina Cascione, passa il Camogli col punteggio di 16-11.

I levantini sono apparsi maggiormente presenti nel gioco nonostante la Rari abbia definitivamente ceduto il passo soltanto nel finale di gara. Anzi, i giallorossi avevano avuto un ottimo avvio con le due reti di Leon Kovacevic (poi cinquina finale per lui) prima che Camogli rispondesse con una rabbiosa reazione per prendersi il vantaggio. La situazione rimaneva equilibrata fino a metà del terzo periodo quando gli ospiti acceleravano piazzando l’allungo decisivo.

Vanno segnalati, comunque, i segnali positivi mandati dagli Under 20 che, nella seconda fase, avevano ceduto 19-3 all’esordio in casa del Quinto.

R.N.IMPERIA – SPAZIO R.N.CAMOGLI 11-16

(3-4; 3-5; 2-4; 3-3)

Imperia – Amoretti cap., Grosso, Ramone 3, Paganoni, Pedio, Spano 2, Giostra 1, Merkaj E., Kovacevic 5, Bracco, Ferrari, Cipriani. All.: Gerbò

Camogli – Briasco, Barabino 2, Casale, Nebbia 1, Mantero, Garau 2, Bisso, Blundo, Simonetti, Gatti cap. 1, Benvenuto 3, Baldineti, 1 Pellerano 6. All.: Cocchiere

Note: espulso Gatti (C) nel terzo tempo; uscito per limite di falli Bisso (C) nel quarto tempo. Sup.Num.: Imperia 4/13, Camogli 2/3 + un rigore trasformato