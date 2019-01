Rari Nantes Imperia, l’under 17 femminile supera il River Borgaro

Imperia. Le ragazze di Stieber affrontano il match prive di capitan Amoretti (squalificata) e dell’indisponibile Bessone. Tuttavia le giallorosse sfoderano una prova gagliarda, trascinate da Lise Accordino che mette a referto ben sette reti.

Alla Cascione va in scena un match divertente ed equilibrato. La Rari comanda sempre nel punteggio ed arriva al +3 del massimo vantaggio nel terzo tempo, a firma di Margherita Amoretti. Da quell’istante la Rari sembra rilassarsi permettendo alle ospiti di tornare in gioco con veemenza, tanto da ritrovarsi in svantaggio quando mancano appena 80 secondi alla sirena finale. Ma le ultime due azioni passano dalle mani di Accordino e Rosta: la Rari prima pareggia con la numero 10, poi mette il sigillo sui tre punti con la giovanissima centrovasca (che firma la tripletta personale). Con una vittoria da batticuore, le imperiesi bissano il successo della prima giornata.

R.N.Imperia – River Borgaro 11-10

(3-2; 3-2; 2-2; 3-4)

Imperia - Giai cap., Amoretti 1, Martini, Platania, Cappello, Cerrina, Ferraris, Rosta 3, Accordino 7, Iazzetta, Ruma, Repola. All.: Stieber

River Borgaro – Vitale, Risottino, Barucco, Mattis, Sidoti, Barucco G. 1, Di Venuto 3, Miano 1, Risottino A., Barbero 5, Springolo.

Note: uscita per limite di falli Martini (I) nel quarto tempo; Sup.Num. Imperia 1/7; Borgaro 1/10