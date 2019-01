Rapporto Eurispes 2019, sale la fiducia nella Polizia

Imperia. “L’ultimo rapporto Eurispes consegna un dato che ci riempie di orgoglio e ci carica di responsabilità per rinnovare il nostro impegno a difesa dei valori costituzionali e dei cittadini“.

Il commissario capo e portavoce della questura di Imperia Giuseppe Valentino commenta così il rapporto Eurispes secondo il quale tra le forze dell’ordine, la Polizia è quella che ha il maggior gradimento tra gli italiani, con un incremento di fiducia di quasi il 5 per cento.

“Un dato che premia le donne e gli uomini della Polizia -aggiunge Valentino – che, evidentemente, in questi tempi di grande conflittualità hanno saputo intercettare i bisogni, le aspettative dei cittadini, analizzare le situazioni di difficoltà e incertezza, costruendo ogni giorno quel legame di fiducia con la comunità, per migliorare la qualità della convivenza civile e garantire il vivere ordinato della collettività“.

“In questi anni non abbiamo mai smesso di cercare di migliorare e di migliorarci come professionisti della sicurezza -conclude – intesa non solo come coloro che prevengono e reprimono i reati ma anche e soprattutto come responsabili dell’ordine e della sicurezza pubblica, vero tratto distintivo delle responsabilità in carico all’autorità di pubblica sicurezza“.