Ramoino: “La Regione ha tradito il territorio, i pazienti, i medici”

Imperia “Una eccellenza che se ne va, un disagio per gli utenti e un colpo basso per i medici del reparto“.

Ino Ramoino presidente della commissione comunale Sanità commenta con amarezza il declassamento a favore dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure del reparto di Chirurgia vascolare scattato col nuovo anno.

Il servizio di Gastroenterologia di Sanremo, invece, sarà attivo fino al mese di agosto.

A nulla è valsa la mozione illustrata dall’esponente della maggioranza che sostiene il sindaco Claudio Scajola in Consiglio comunale e votata all’unanimità, salvo l’assenza al momento dell’alzata di mano della capogruppo grillina Maria Nella Ponte (per motivi di salute) e della leghista Monica Gatti.

La Gatti, invece, aveva giustificato così la sua assenza: “L’assessore regionale Sonia Viale si è già attivata nei confronti del ministro Grillo ai fini dell’ottenimento della deroga al declassamento del reparto di Chirurgia vascolare. Pertanto la mozione, secondo il mio parere, non avrebbe più avuto motivo di essere discussa e quindi votata”.

“Non solo -incalza Ramoino – la lettera della Viale non ha avuto alcun accoglimento in sede governativa, ma la Regione non si è fatta scrupolo a operare il declassamento. Vedremo quali iniziative intraprendere”. Il decreto Balduzzi? È come la giacca di Govi… A La Spezia per evitare fughe in Toscana è stato interpretato in senso favorevole al territorio. E noi, non siamo vicini alla Francia? La realtà è che per qualcuno a Genova non contiamo nulla”.

Secondo voci di corsia, ci sarebbe un progetto da parte dei privati che da marzo prenderanno in carica il Saint Charles di Bordighera di impiantare nell’ospedale bordigotto, appunto, un reparto di Chirurgia vascolare.