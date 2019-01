R24, ospite in diretta Flavio Di Muro (Lega): “A Ventimiglia vinceremo con Il centrodestra unito”

Sanremo. Impegnato in un tour per spiegare le novità contenute nel Decreto Sicurezza tanto voluto dal Carroccio, il deputato leghista Flavio Di Muro ha fatto tappa negli studi di R24 per un intervista in diretta nello spazio radiofonico di Renzo Balbo.

“A Ventimiglia il centrodestra andrà sicuramente unito con margini di rinnovamento, spiega Di Muro a proposito delle elezioni della prossima primavera che si terranno nella sua città. C’è molto entusiasmo e la possibilità concreta di vincere al primo turno. Non c’è più voglia di Partito Democratico e dell’amministrazione uscente che non ha brillato nella cura del quotidiano.

Gaetano Scullino ha lavorato bene da sindaco, comunque sia, che si candidi o meno sono sicuro che darà il proprio contributo”.

(Riascolta l’intervista completa nei video di Riviera24.it)