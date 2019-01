R24, Daniele Cimiotti “rilancia” e annuncia la sua futura vicesindaco: Anna Bregliano

Sarà l’ex storica dipendente del Comune Anna Bregliano a ricoprire il ruolo di vicesindaco nel caso in cui Daniele Cimiotti vincesse le elezioni amministrative della prossima primavera.

Ad annunciarlo è lo stesso candidato sindaco della lista civica Rilancio e Sviluppo, ospite, ieri pomeriggio, nello spazio radiofonico del direttore Renzo Balbo.

Cimiotti, da poco pensionato, nato nella Città delle Rose, è un noto professionista delle costruzioni con un’esperienza internazionale maturata all’interno della Salini Impregilo. La scelta della vicesindaco Bregliano, tra i possibili candidati di cui si vociferava quando la campagna elettorale era ancora lontana, è ricaduta su un’esperta della macchina amministrava di Ospedaletti nella quale ha lavorato per 32 anni prima di approdare in Rivieracqua.

“Ospedaletti merita di più di quello che ha oggi - spiega il candidato sindaco. “Siccome la pista ciclopedonale ha spostato la parte economica verso il mare, è necessario intervenire nel centro cittadino e sulla parte a monte per riequilibrare le risorse. Vogliamo che Ospedaletti non sia solo mare ma anche collina.”.

Già pronta la squadra dei candidati: “E’ pressoché completa, non posso svelare tutti i nomi ma uno sì: Anna Bregliano sarà la mia grande spalla per quello che concerne la macchina del comune e per questo ho chiesto a lei di essere al mio fianco”.

(Riascolta l’intervista completa nei video di Riviera24.it)