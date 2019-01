Quattro eventi in uno al Monaco Run 2019, al via anche Sara Dossena

Monaco. Ci sarà anche Sara Dossena al via dei 5 km Herculis nell’ambito del “Monaco Run supported by Laureus”, domenica 17 febbraio. La multitalentuosa maratoneta bergamasca ha infatti confermato la propria partecipazione all’evento monegasco, durante il quale si cimenterà sulla nuova distanza ufficiale dei 5km su strada, sicuramente supportata da una moltitudine di tifosi e runners italiani.

Dopo una gloriosa carriera dedicata al Triathlon (è stata Campione d’Italia), Sara Dossena ha deciso di dedicarsi unicamente alla corsa, con risultati molto lusinghieri: 6° all’esordio sulla distanza alla Maratona di New York nel 2017, vincitrice della mezza maratona dei Giochi del Mediterraneo nel 2018 e medaglia d’argento di maratona a squadre ai Campionati Europei di Berlino.

Sara Dossena si presenta a Montecarlo con grandi ambizioni che potrebbero portarla a stabilire il record nazionale sulla distanza. Per riuscire nell’impresa conterà sicuramente sulla presenza del pubblico italiano, sempre presente numerosissimo agli eventi sportivi monegaschi.

Monaco Run raccoglie il testimone della Riviera Classic che è stata annullata già nel 2017 a causa delle difficoltà nell’organizzazione delle corse su strada dovute ai problemi di sicurezza. Di conseguenza Monaco Run ha deciso di reinventarsi, con un programma di eventi che si svolgerà durante tutto il week-end del 16 e 17 febbraio intorno al porto di Monaco. L’evento beneficerà di un supporto internazionale di altissimo livello, grazie ai Laureus Awards, diventando quindi Monaco Run supported by Laureus.

Per la gara dei 5 km su strada, Monaco Run punta in alto, associandosi con il meeting di atletica Herculis EBS, per provare a proporre – domenica 17 febbraio – una gara che sia tra le più rapide al mondo. In effetti, poiché alla partenza delle gare Elite sia maschile che femminile ci saranno diversi atleti di caratura internazionale che hanno già partecipato alla prestigiosa IAAF Diamond League, l’attesa di nuovi record potrebbe non essere vana.

Oltre alla gara Elite, domenica 17 febbraio è in programma un City Trail di circa 10 km: un’occasione unica per percorrere le strade del Principato sotto un angolo inconsueto e visitarne i luoghi emblematici. Sabato 16 febbraio sono in programma i 1000m Sport for Good. Evento aperto a tutti, a partire da 8 anni, si svolgerà intorno al Port Hercule di Monaco.

La Pink Ribbon Walk si svolgerà domenica 17 febbraio. Si tratta di una camminata per beneficenza e per sensibilizzare alla lotta contro il cancro al seno. I partecipanti attraverseranno il Principato rigorosamente vestiti di rosa.

Maggiori informazioni su http://www.fma.mc/mcrun/?lang=it