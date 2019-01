“PuliAMO Ventimiglia”: la nuova iniziativa cittadina di pulizia spiagge

Ventimiglia. Questa mattina in comune si è tenuto un incontro alla presenza del sindaco Enrico Ioculano, il consigliere Diego Ferrari, i responsabili territoriali di confesercenti e di confcommercio e delle associazioni cittadine di Albintimilium e di Ortinsieme.

L’obiettivo? Dare continuazione all’iniziativa di pulizia spiagge tenutasi a fine dicembre. Quest’oggi si è delineato un calendario per le prossime date di intervento, che indicativamente avverranno la prima domenica di ogni mese. Ogni domenica ci sarà un responsabile diverso tra gli interessati a partecipare, e alla fine della giornata il Comune, attraverso la Docks, si farà carico degli inerti per lo smaltimento. Si ha tempo sino a lunedì 28 gennaio per chiedere di aderire alla campagna di volontariato e sensibilizzazione ambientale, chiunque voglia dare il proprio apporto, sia come singolo che come associazione, può scrivere una mail a: sindaco@comune.ventimiglia.it

Il passaggio successivo sarà la pubblicazione del calendario dettagliato e la diffusione delle iniziative correlate, che termineranno quando – come ogni anno a fine maggio/giugno – inizierà il ripascimento del litorale e le pulizie programmate istituzionalmente.