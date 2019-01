PuliAMO Ventimiglia, il 3 febbraio il primo appuntamento dedicato alla pulizia delle spiagge

Ventimiglia. Moltissime sono state le adesioni e i complimenti per l’iniziativa della pulizia delle spiagge, ricevuti da associazioni e privati cittadini. Domenica 3 febbraio si inizia con entusiasmo: l’appuntamento, per chiunque voglia partecipare, è in zona Nervia dal Circolo Velico a partire dalle 9 sino alle 17.

Per questa prima data sarà Confesercenti a essere responsabile della giornata di volontariato; gli altri interventi di pulizia si effettueranno la prima domenica di ogni mese. Il 3 di marzo sarà la volta di Albintimilium, il 7 di aprile quella di Ortinsieme e il 5 di maggio di Confcommercio. A rispondere all’appello ambientalista sono stati però, oltre che molti cittadini, anche altre associazioni che si sono unite alla squadra: “Sos spiagge Bordighera io adesso salvo il mare”, “Tra le porte antiche” e Croce Rossa Italiana con cui si studieranno ulteriori date da mettere in calendario.

Ogni domenica dunque ci sarà un responsabile diverso, e alla fine della giornata il comune, attraverso la Docks, si farà carico degli inerti per lo smaltimento.