Prosegue l’attività sportiva dell’Asd Bordighera Nuoto per la stagione 2018-2019

Bordighera. L’Asd Bordighera Nuoto comunica che presso la sede, che si trova all’interno del Palazzetto dello Sport “E.Biancheri” di via Diaz, al livello superiore (dove è ubicato il bar-ristorante), ingresso tribune piscina, nella zona adiacente all’area fitness, sono sempre aperte le iscrizioni al 2° modulo della stagione sportiva 2018/2019, che inizierà l’11 febbraio, per terminare il 7 giugno.

“Potete anche contattarci telefonicamente al cell. 328 8603971 oppure via e-mail all’indirizzo bordighera.nuoto@alice.it. Vi daremo tutte le informazioni relative al nuovo modulo, che vi preparerà alla prossima stagione estiva. I corsi da noi effettuati sono destinati a bambini ( dai 3 anni in su), ragazzi ed adulti” – fa sapere la Bordighera Nuoto.

La Bordighera Nuoto svolge la propria attività sportiva nei propri spazi acqua, con i propri orari ed istruttori, indipendentemente dalla gestione dell’impianto.

La segreteria della Bordighera Nuoto osserverà il seguente orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 16,30 fino alle 18,45. “Siamo comunque sempre rintracciabili ai nostri contatti utili che vi ricordiamo tel. 3288603971; e-mail: bordighera.nuoto@alice.it; face book: bordighera nuoto. Vi aspettiamo numerosi per potervi fare godere un’estate, con i vostri bimbi, ragazzi e anche per Voi grandi, sapendo galleggiare e nuotare in sicurezza” – dice la Bordighera Nuoto.