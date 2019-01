Promozione, l’Ospedaletti riparte vincendo con i giovani: 3 a 1 contro il Serra Riccò

E’ con una vittoria in casa contro il Serra Riccò che l’Ospedaletti capolista incomincia il girone di ritorno di Promozione.

Sul campo provvisorio del Morel di Ventimiglia, gli Orange si sono fatti trovare in splendida forma, nonostante alcune assenze importanti abbiano condizionato le scelte di mister Alan Carlet.

Dal primo al novantesimo minuto l’Ospedaletti riesce ad imporre il proprio gioco. La partita si sblocca al trentacinquesimo, subito dopo una clamorosa traversa presa su calcio di punizione di Schillaci.

Luca Travella, classe 2002, proveniente dagli Allievi e al suo esordio in prima squadra, serve un assist al bacio sui piedi di Cadenazzi che la butta dentro.

Pronti via, nella seconda metà di gara, gli Orange mettono il risultato in cassaforte grazie alla straordinaria prestazione (migliore in campo) di Luca Gambacorta, il quale prima va a segno e dopo soli tre minuti fornisce l’assist per il tre a zero di Scappatura.

Gli ospiti trovano, infinte, il gol della bandiera a soli tre minuti dal termine con Gazzo.

Evidentemente la sosta è servita e i ragazzi di mister Carlet l’hanno attraversata continuando con impegno e sacrificio gli allenamenti.

Da segnalare il coraggio del tecnico Orange che ha lanciato dal primo minuto Travella e a partita in corsa ha dato spazio anche all’altro 2002 convocato Valentino Cassini. Bisogna dare atto che il mister sta interpretando alla perfezione la linea dettata della società, puntando, in caso di necessità, sui ragazzi provenienti dal settore giovanile.

Domenica prossima gli Orange vanno in trasferta in quel di Loano, dove ad attenderli ci sarà una delle squadre che lottano per la zona play-off.

Il commento della dirigenza Orange

“Abbiamo ripreso bene dopo lo stop con il Legino, soprattutto dal punto di vista comportamentale e mentale. L’ottima prestazione di oggi è condita dall’esordito, voluto dal mister Alan Carlet, di due Allievi, Luca Travella e Valentino Cassini, che con il loro ingresso in campo hanno creato quel giusto mix tra giovani e i giocatori di esperienza.

Siamo sicuri che nelle prossime occasioni ci sarà modo di far entrare anche altri giocatori provenienti dal settore giovanile. Questa è la linea che deve essere seguita e che ci aspettiamo venga portata avanti”.

Da segnalare

Nella sfida odierna – categoria Allievi classe 2002 – che ha visto confrontarsi le formazioni giovanili di Campomorone e Ospedaletti, da segnalere un bel gesto di fair play da parte di Guido Federico che ha rinunciato al calcio di rigore fischiato in suo favore dall’arbitro, riconoscendo di non aver subito il fallo.

A Guido i complimenti di tutta la società.

LE FORMAZIONI

La rosa di partenza dell’Ospedaletti: Frenna Matteo in porta, Negro Alessio, Fici Roberto, Moraglia Andrea, Ambesi Elia, Negro Andrea, Travella Luca (2002), Cadenazzi Fabrizio, Gambacorta Luca (’99), Schillaci Mattia, (2000), Scappatura Alessandro (’99).

Partono dalla panchina: Eramita Gianmarco (2001), Rossi Diego, Alasia Gian Marco (’98), Saba Matteo, Cassini Valentino (2002), Artioli Giovanni, Trotti Cristian.

Sostituzioni: 4

Ammoniti: Travella

La formazione schierata da mister Osvaldo Arecco: Imbesi Mario, Guidesti Matteo (’99), Piccolo Giorgio, Montecucco Paolo (’99), Burdo Emanuele, Burdo Federico, Ennaduy Azzedirie (2001), Rizzo Alessandro, Draghci Cristian, Orero Loca, Muratore Nicola.

Di riserva: Ferrada Dimitri, Bortolini Emanuele, Re Fabrizio (’99), Re Gabriele (2001), Massa Maurizio (’99), Ottolini Andreaa (2000), Gazzo Matteo (’99), Motecucco Matteo (’99), Campello Matteo (’99).

Sostituzioni: 4 nel secondo tempo

Ammoniti: 1

Direttore di gara: Filippo Spigno

Assistenti: Luigi Arado, Valerio Bonavita