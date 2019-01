Promozione, finisce a reti inviolate la partita tra Varazze 1912 Don Bosco e San Stevese

Santo Stefano al Mare. Finisce a reti inviolate la partita tra Varazze 1912 Don Bosco e San Stevese.

La partita era valida per la sedicesima giornata del girone A del campionato di Promozione. Gli ospiti si piazzano così in terz’ultima posizione in classifica con 14 punti.

Il 20 gennaio, alle 14.30, la San Stevese affronterà in casa l’Arenzano F.C.