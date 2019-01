Promozione, Bragno-Taggia finisce con un pareggio

Taggia. Domenica è andata in scena la partita Bragno-Taggia.

L’incontro, valido per la sedicesima giornata del girone A del campionato di Promozione, si è concluso con un pareggio 1-1. Gli ospiti si piazzano così in quarta posizione in classifica con 29 punti.

Il 20 gennaio, alle 14.30, il Taggia sfiderà in casa la Sestrese Calcio 1919.