Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde contro Pontelungo

Vallecrosia. Brutta domenica per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

Durante la quattordicesima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria, i biancorossi hanno perso contro il Pontelungo per 2 – 0.

Scendono così in ottava posizione in classifica con 18 punti. Il 27 gennaio, alle 14.30, giocherà in casa contro il Baia Alassio Calcio.