Prima Categoria, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia perde contro l’Altarese

Vallecrosia. Brutto fine settimana per il Don Bosco Vallecrosia Intemelia.

I biancorossi domenica hanno perso 2-0 in trasferta contro l’Altarese. La partita era valida per la tredicesima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria. La squadra biancorossa scende così in settima posizione in classifica con 18 punti.

Il 20 gennaio, alle 14.30, il Don Bosco Vallecrosia Intemelia dovrà affrontare fuori casa il Pontelungo 1949.