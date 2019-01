Prima Categoria, il Camporosso mette ko il Plodio

Camporosso. Domenica il Camporosso ha vinto nettamente contro il Plodio.

I padroni di casa hanno infatti sconfitto gli ospiti per 3 a 1. La partita era valida per la tredicesima giornata del girone A del campionato di Prima Categoria. Grazie alla vittoria il Camporosso si piazza secondo in classifica con 27 punti.

Il 20 gennaio, alle 14.30, il Camporosso giocherà in casa contro Quiliano&Valleggia.