Porte aperte all’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante

Sanremo. Il dirigente scolastico e i docenti dell’Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante sono lieti di invitare i genitori a partecipare alle giornate di Open Day. La scuola, nell’intento di porre le famiglie nelle condizioni di realizzare una scelta consapevole, attraverso l’Open Day intende far conoscere l’Offerta Formativa e le realtà delle scuole primarie e delle scuole dell’infanzia dell’Istituto, rendendo visibili spazi, laboratori, arredi e docenti durante il loro approccio diretto con i bambini.

Le date degli incontri:

Scuole dell’Infanzia

Arcobaleno 17 gennaio 2019 h 10:00/11:30-14:00/15:30

incontri genitori nuovi iscritti 29 gennaio 2019 h 16:45

Guadalupe 15 gennaio 2019 h 10:00/11:30-14:00/15:30

incontri genitori nuovi iscritti 15 gennaio2019 h 16:45

Mary Poppins 18 gennaio 10:00/11:30-14:00/15:30

incontri genitori nuovi iscritti 31 gennaio 2019 h 16:45

San Bartolomeo 14 gennaio 10:00/11:30-14:00/15:30

incontri genitori nuovi iscritti 28 gennaio 2018 h 16:45

Santa Marta 21 gennaio 2019 h 10:00/11:30-13:30/15:30

incontri genitori nuovi iscritti 23 gennaio 2019 h 16:45

S. Pietro 16 gennaio 10:00/11:30-14:00/15:30

incontri genitori nuovi iscritti 24 gennaio 16:45

Villa Vigo 10-11 gennaio 10:00/11:30

incontri genitori nuovi iscritti 16 gennaio 16:45

Scuole Primarie

S. Bartolomeo 14 gennaio 2019 h 10:30/11:30 – 14:00/15:30

S. Giacomo 17 gennaio 2019 h 14:30/16:00

S. Lorenzo 14 gennaio 2019 h 10:30/11:30- 15:00/16:00

S. Pietro 16 gennaio 2019 h 10:30/12:00- 15:00/16:00

A. Volta 16 gennaio 2019 h 10:30/12:00- 15:00/16:00

Incontro genitori per tutti i plessi della primaria mercoledì 23 gennaio 2019 alle ore 17:00 in via A. Volta. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.icsanremocalvino.it