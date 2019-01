Imperia. Incontro tra dirigenti e tecnici della Teknoservice e cittadini in vista dell’introduzione del servizio di raccolta rifiuti “porta a porta” a partire dal 1° febbraio nella palestra ex Gil di piazza Roma a Porto Maurizio.

Per l’azienda di Piossasco sono intervenuti il direttore generale Alberto Garbarini e Giulia Crespa dell’ufficio marketing e comunicazione.

Molti i quesiti rivolti dai cittadini, in particolare per quanto riguarda il posizionamento dei mastelli, eventuali responsabilità, profili di privacy. In merito a questo ultimo aspetto il codice identificativo, è stato detto, è rilevabile solo alla fonte e non dal singolo operatore. Molte le richieste di informazioni relativamente alle diverse tipologie di rifiuti smaltibili.

Presente per conto dell’amministrazione l’assessore Antonio Gagliano: “La logica è quella di collaborare coi cittadini cercando di anticipare i problemi. Per quanto riguarda l’applicazione delle sanzioni cercheremo di andare incontro alle esigenze di tutti ma senza indulgenza nei confronti di chi sporca dolosamente“.

E stato ricordato che in caso di maltempo o forte vento la raccolta viene sospesa e che i mastelli sono a chiusura ermetica antirandagismo.

“L’obiettivo a Imperia -ha detto Garbarini – è quello di passare dal 36 per cento al 65 per cento di legge. Ad Altamura in Puglia siamo passati dal 13 al 70“.