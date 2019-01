Porta a porta a Imperia, Teknoservice incontra i cittadini: il calendario

Imperia. Dopo il primo incontro di ieri, continuano gli appuntamenti di Teknoservice volti a sensibilizzare la cittadinanza in vista della partenza del “porta a porta”, sia per le utenze domestiche (case singole e condomini) sia per le utenze non domestiche ovvero le utenze commerciali.

Ecco il calendario:

Lunedì 21 gennaio dalle ore 15.30 – incontro con utenze non domestiche con particolare attenzione alle categorie del food & beverage (ristoranti, bar, mense, negozi di alimentari, ecc…) presso il Comune di Imperia

Martedì 22 gennaio dalle ore 19.30 – incontro con utenze domestiche presso il Comune di Imperia

Mercoledì 23 gennaio dalle ore 19.00 – incontro con utenze non domestiche con particolare attenzione alle categorie dell’Automotive (carrozzerie, autosaloni, autorimesse, distributori di carburante ecc..) presso il Comune di Imperia

Giovedì 24 gennaio dalle ore 20:00 – incontro con le utenze domestiche presso la palestrina ex Gilvicino all’istituto didattico Littardi

Venerdì 25 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 11.30 – incontro con utenze non domestiche con particolare attenzione a ospedali, case di cura e/o riposo, farmacie, associazioni culturali, luoghi di culto, scuole, biblioteche ecc.. presso il Comune di Imperia; dalle ore 12.30 alle ore 14.30 – incontro con utenze non domestiche con particolare attenzione a uffici, negozi e botteghe presso il Comune di Imperia

Si terranno anche gli incontri per le utenze domestiche nelle frazioni di Piani, Moltedo e costa d’Oneglia rispettivamente il 28,29 e 30 gennaio alle ore 19:00 dove successivamente vi verranno comunicati i luoghi esatti.

La ditta Teknoservice ha anche terminato gli incontri nelle scuole dove sono stati coinvolti più di 2.500 bambini e, nei prossimi giorni, verrà avviato anche il Teknobus che andrà per la città nei giorni prima dell’avvio nel nuovo servizio per un ulteriore sensibilizzazione al cittadino, come già avvenuto il 21 e 22 dicembre 2018.

Per ulteriori informazioni i cittadini si possono rivolgere al nostro numero verde 800.189022, al nostro sito www.teknoserviceitalia.com, scaricando l’app #ImperiaPulita oppure andando ai nostri 2 infopoint presso le due ex stazioni di Porto Maurizio e di Oneglia.