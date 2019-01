Pornassio. Un’esplosione è avvenuta nella cucina della pizzeria – pub “I Forti”, al civico 37 di via Nazionale, lungo la statale 28, a Nava.

Stando ai primi accertamenti, l’esplosione sarebbe stata causata da una bombola. Non è escluso nemmeno che si sia trattato di una fuga di gas. Il locale è stato seriamente danneggiato, ma non ci sarebbero feriti. A lanciare l’allarme sono stati i residenti al piano superiore dello stabile che ospita il locale.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco che stanno verificando l’agibilità dello stabile, sono presenti anche i carabinieri.