Pieve di Teco, perde il controllo dell’auto in retromarcia e travolge una ragazza. Grave 26enne al Santa Corona

Pieve di Teco. C’è una ragazza di 26 anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Erano le 21 circa quando, un’auto n retromarcia con alla guida un uomo, l’ha travolta in via Eula.

La stessa auto dopo averla colpita ha continuato la sua corsa fracassandosi a lato strada. La sventurata è stata soccorsa con gli equipaggi di automedica e della locale Croce Rossa. Avrebbe riportato un preoccupante politrauma tanto che, il medico sul posto ha deciso di farla trasportare al plesso ospedaliero nel savonese. L’automobilista è rimasto illeso, ma sul posto ci sono i carabinieri della locale stazione impegnati nei rilevamenti e nel valutare le sue condizioni psicofisiche.