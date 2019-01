Pieve di Teco, neopatentato investe giovane donna. Lei è grave

Pieve di Teco. Una donna di 26 anni ha riportato la frattura del bacino dopo essere stata investita da un ragazzo, neopatentato, alla guida della propria auto, una Fiat Panda. E’ successo ieri intorno alle 22 in via Eula.

Il giovane ha travolto la 26enne mentre faceva retromarcia: prima di ingranare la retro, infatti, non si era accorto della donna e l’ha travolta. Esclusa l’ipotesi di un incidente causato dall’abuso di alcol: il conducente della Panda non aveva bevuto.

Soccorsa dalla Croce Rossa di Pieve di Teco e dal personale sanitario del 118, la donna è stata trasferita in codice rosso di massima gravità all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La dinamica dell’incidente è al vaglio dei carabinieri.