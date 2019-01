Per Legambiente Imperia è una delle città con l’aria più pulita d’Italia

Imperia. Buone notizie per residenti e turisti del capoluogo, così come per quelli del resto della provincia.

Se secondo Italianostra la città era tra le peggiori dello stivale per qualità della vita, per il report di Legambiente, “Mal’Aria di città 2019”, ha una tra le più basse concentrazioni di polveri sottili di tutt’Italia. Piazzandosi al 92esimo posto sulle più di cento provincie italiane.

Il dato è di 19 microgrammi di PM10 per metro cubo d’aria. La peggior città è Avellino con 42 e la migliore è Enna con 14,3. In Liguria Savona ne conta 21.3, La Spezia 21 e Grnova 33.5.