Parcheggi ad Arma di Taggia, ne arrivano 40 a “Torri del Colombo”

Taggia. Buone notizie per chi cerca un parcheggio ad Arma di Taggia. E’ stato infatti reso noto il bando per la concessione dei posto auto nel parcheggio “Torri di Colombo”. Verrà assegnato un posto per ogni nucleo familiare o per attività economica, per il quale si possono indicare al massimo due targhe.

E’ possibile presentare la richiesta di assegnazione in concessione biennale di 40 posti entro il 21 gennaio alle 12 per via raccomandata con avviso di ricevimento a mezzo del servizio postale o altra agenzia autorizzata; per mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it o per consegna a mano presso il protocollo generale dell’ente.

Il bando, nonché il modello di domanda sono scaricabili nella sezione “Bandi” del sito istituzionale comunale. Per maggiori informazioni gli utenti interessati possono rivolgersi all’ufficio Patrimonio del Comune di Taggia il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 13, nonché il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17; mediante e-mail scrivendo a info@comune.taggia.im.it oppure mediante pec al comune.taggia.im@certificamail.it

A Taggia, inoltre, anche se il bando è scaduto lo scorso 7 novembre, sono ancora disponibili posteggi a pagamento interrati presso il parcheggio Quartè vicino alle scuole elementari via Ottimo Anfossi. Per maggiori informazioni consultare il sito del comune di Taggia www.taggia.it.