Pallamano Ventimiglia inarrestabile, i frontalieri di Pippo Malatino vincono ad Antibes

Ventimiglia. Ancora una vittoria convincente nel Campionato Senior delle Alpi Marittime, per la Pallamano Ventimiglia, che alla prima esperienza in questa competizione d’Oltr’Alpe, non sta per niente sfigurando ed anzi sta dando prova della mentalità vincente sviluppata in questi anni, suscitando il rispetto e l’ammirazione dei cugini francesi, che come e ben risaputo, appartengono alla migliore scuola di pallamano del mondo.

Quella di sabato sera ad Antibes, è stata una partita difficile, ma giocata con la giusta concentrazione da parte dei ragazzi capitanati da Krysti Bollo, veterano della squadra ponentina. Oltre Bollo, a brillare sono stati anche Poli Lina, che ha la migliore media gol del girone A; entrambi i veterani, hanno trascinato i giovani Agnese, Hali, Bennari, Benini e Campuzano, ad un altro successo, che rende in questo momento pieno il percorso dei ventimigliesi.

Il primo tempo ha visto subito i ragazzi di Malatino, tentare di staccarsi nel risultato, ma i francesi, anche loro in lotta per la qualificazione al girone di eccellenza, non ci stavano ad essere vittima sacrificale dei decisi ponentini. Il risultato alla pausa era di

Nella ripresa il tema tattico non cambiava; il Ventimiglia a fare la partita e l’Antibes a provare a tenere il passo, cosa che alla distanza però non era impresa facile per i bravi francesi, che alla fine dovevano inchinarsi ai ventimigliesi con il punteggio di 29-23.

“E’ stata una partita vera, dove le due squadre si sono affrontate senza complessi ed hanno dato luogo ad un bel incontro. Con questo successo, continuiamo la serie di vittorie e siamo a punteggio pieno nel girone A. La qualificazione alla fase di eccellenza, che darà diritto a giocarsi la promozione, è ormai quasi certa. Quello di sabato sera è stato un valido test, per affrontare martedì prossimo al Palaroya, il Beausoleil, altra pretendente alla vittoria del girone ed alla promozione. Un bravo a tutti i nostri ragazzi ed in particolare a Gaetano Hali, che con il suo ingresso in campo ha permesso alla squadra di staccarsi nel punteggio, con decisioni tatticamente determinanti. Complimenti anche al rientrante Coccoluto, assente nelle ultime due gare ed ai giovani Padova, Fiorellla, Benizzotto, che acquisiscono esperienza preziosa ed ormai sono parte integrante ed importante del gruppo” - afferma la Pallamano Ventimiglia.

Tabellino dell’incontro:

Antibes-Pallamano Ventimiglia 23-26 (p.t. 12-14)

Pallamano Ventimiglia: Coccoluto(p.), Padova(p.), Lina(6), Bollo(K. 5), Bennari(3), Benini(4), Agnese(3), Campuzano(5), Benizzotto(1), Hali(2), Fiorella

Allenatore: Pippo Malatino