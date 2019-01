Imperia. Si è svolto domenica 13 gennaio a Genova presso il Palazzetto dello Sport di Manesseno il Torneo di judo Giovani Samurai riservato alle classi agonisti esordienti A e B per i nati nel 2005-2006 – 2007 la mattina e alle classi pre agonisti per i nati nel 2008 e nel 2009 nel pomeriggio.

I ragazzi impegnati nei combattimenti hanno dimostrato l’ottimo livello di preparazione e la voglia di contribuire con il loro impegno a dare lustro all’Ok Club Imperia-Bordighera società a cui appartengono con orgoglio. Cosa è emerso sin dalle prime battute? E’ emerso chiaro sul perché l’Unesco ha dichiarato lo sport del judo la migliore formazione e pratica regolare a qualsiasi età.

Anche il CIO (Comitato Olimpico Internazionale) lo considera uno degli sport più completi e che promuove i valori di amicizia, partecipazione, rispetto e sforzo per migliorare. La pratica del judo offre una serie di benefici psicologici quali: sviluppo dell’autostima, sviluppo delle capacità di autocontrollo, incoraggiamento dell’ espressione delle emozioni, evita conflitti emotivi, costruisce la sicurezza in se stessi, promuove lo sviluppo psicomotorio, la consapevolezza di sé e dello spazio.

Per quanto riguarda il fisico, è una delle arti marziali più complete che ci sia, perché si esercitano tutti i muscoli senza eccezioni, e permette al bambino di raggiungere uno sviluppo armonioso e simmetrico nella formazione muscolare e ossea. Nella pratica del judo è coinvolto tutto il corpo e la sua intensità può essere modulata perfettamente dal praticante. Combina perfettamente la forza, le tattiche di combattimento e la tecnica, con le quali si raggiunge uno sviluppo integrale della persona. Tutto questo si è potuto cogliere osservando l’ambiente e lo scorrere dei combattimenti nella gara svoltasi questa domenica.

I risultati nella categoria esordienti degli atleti agonisti:

primo posto per: Brezza Daniele e Bosio Giulia;

secondo posto per: Scarrone Marco;

terzo posto per: D’auria Alessandro, Mihaylov Dimitar Milenov, Greco Francesco, Bracco Lorena;

quinto posto per: Simonazzi Damiano.

A seguire sono scesi sulle aree da combattimento i ragazzi appartenenti alle classi preagonistiche. Questi i singoli piazzamenti:

Primo posto per: Donzellini Lorenzo, Parrilla Giosuè Fausto, Petunia Giacomo, Scevola Paolo, Calimera Alessia.

Secondo posto per: Brezza Giulio, Floris Lorenzo, Lanzafame Francesca, Anys Rayan, Sini Francesca.

Terzo posto per: Iannuzzo Alice, Rao Lorenzo, Fiume Dennis.

Molto soddisfatto lo staff tecnico che ha accompagnato i ragazzi in questa bella manifestazione.