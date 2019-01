Ventimiglia. Al Memorial Serge Bruzat, grande manifestazione, i judoka di Tsukuri Judo Ventimiglia, società affiliata all’ente di promozione sportiva CSEN, si sono presentati in 25, un sano gruppo in continua crescita grazie al buon lavoro svolto dai tecnici e dal grande impegno dei giovani atleti.

Hanno iniziato la stagione con un ricco bottino. I giovani judoka si sono confrontati con atleti provenienti da tutta la Francia dimostrando che la voglia di crescere e confrontarsi è sempre al top. Sul medagliere oro per Catassi Federico, Catassi Gabriele, Grillo Ginevra, Grillo Micael, Di Giorno Marco, Vincent Rustico, Soraya Rustico, Conoscenti Stefano, Dragulin Walter, Tanasie Enrico, Pietro Marchetta, Gabriele Dami, Gabriel Gagliano; argento per Cianciaruso Francesco, Marchetta Samuele, Barbuto Gabriel, Rossi Stefano; bronzo per Morsia Andrea, Pileio Martino, Bosio Samuele, Zagari Kevin, Masala Dino, Buccafurri Tommaso, Giulia Papa, Marco Franzè.

I giovani atleti ventimigliesi hanno dimostrato grande tenacia e gruppo e di aver ben compreso lo spirito di tsukuri judo, grazie alla somma dei punti fa conquistare il primo posto nella classifica per società. Erano presenti al grande evento il Sindaco di Roquebrune, che si è congratulato personalmente per il buon risultato ottenuto e il grande spirito della società tsukuri.

“Quest’anno – spiega il tecnico Di Franco – siamo riusciti ad ottenere molti risultati con tutte le fasce d’età, dai pre agonisti di 4 anni ai master. Tutto questo è stato possibile grazie ai continui stage e corsi di aggiornamento seguiti da tutti i tecnici e dalla passione contagiosa che coinvolge i nostri atleti. Noi cerchiamo di insegnare oltre al judo il senso civico e soprattutto il rispetto per la vita, cerchiamo di instaurare con tutti un rapporto basato sul rispetto e la fiducia così da poter essere d’aiuto ai genitori per l’educazione dei loro figli.

Il sabato è stato dedicato alle attivita CSEN, una bella riunione con il coordinatore nazionale sambo csen Michel Ferraro, il coordinatore nazionale judo self defence Marco Andolfi e il coordinatore nazionale kick boxing Mirko Grillo. Un confronto per poter creare sane collaborazioni e grandi aventi su tutte le discipline, a breve saremo pronti con lo stage nazionale di chianciano dove come ogni anno avremo grandi nomi del judo italiano e estero. Il grande Franco Penna promette e mantiene come sempre eventi al top”.