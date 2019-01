Ospedaletti. Grandi applausi per la compagnia teatrale “Nasciüi pé Rìe” che oggi pomeriggio ha debuttato presso i locali de “La Piccola” con uno spettacolo composto da diversi sketch come “Ravieui cù Pesigu”, “Il frigo”, “Vanna&Carla”, “L’ispezione scolastica”, “I Messicani”, “Al bar” e “La lettera” e tutti rigorosamente in dialetto locale che hanno fatto divertire l’intera sala stracolma di spettatori.

La compagnia, costituita da solo un anno da Anna Lupi, Gisella Rodimonte, Vanna Astrego, Carla Colombi, Demetra De Nitto, Giulia Grazzini, Anna Lupi, Anna Albanese, Ilaria Cavicchia, Ornella Faraldi, Veronica Giordano e Luigi Cavicchia, con Tecnici audio Andrea e Simone e la scenografa Simona Maiano , è composta da alcuni attori amatoriali “navigati” e di un folto gruppo di debuttanti.

Il gruppo, nato per portare avanti la tradizione e il dialetto del Ponente oramai quasi “estinto”, è nato come “Associazione No Profit”, infatti, durante i loro spettacoli, raccolgono soltanto offerte da destinare in beneficenza e per ricoprire le spese del materiale scenografico. La compagnia “Spiareté”, si esibirà durante la prossima estate in diverse località del Ponente durante tutta la stagione.