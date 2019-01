Ospedaletti ko nello scontro diretto con la Loanesi, si riaprono i giochi in Promozione

Più che una partita di calcio è sembrata una sfida a pallapugno quella disputata questo pomeriggio tra le due squadre di vertice del campionato di Promozione.

L’Ospedaletti di Alan Carlet, in trasferta a Loano, è andato ko contro la diretta inseguitrice, complice della sconfitta un terreno di gioco simile ad un campo di patate che non ha lasciato margine agli Orange per esprimere il proprio potenziale tecnico.

Nulla da togliere tuttavia alla Loanesi che si è meritata la vittoria con tenacia e determinazione, a colpi di lanci lunghi, due dei quali sono strati sfruttati abilmente da Rocca e del numero 10 Insolito nel secondo tempo.

La distanza tra i due club che si contendono il ruolo di capolista si riduce quindi ad un solo punto, dato che concretamente riapre i giochi del campionato e lo fa, di fatto, ricominciare nella sua seconda gara dal girone di ritorno.

All’Ospedaletti non rimane che rimboccarsi le maniche e puntare la testa sulla prossima partita in casa.

—

LE FORMAZIONI

La rosa di partenza dell’Ospedaletti: Frenna Matteo in porta, Negro Alessio, Fici Roberto, Moraglia Andrea, Ambesi Elia, Negro Andrea, Schillaci Mattia (2000), Cadenazzi Fabrizio, Gambacorta Luca (’99), Miceli Armando, Scappatura Alessandro (’99).

Partono dalla panchina: Eramita Gianmarco (2001), Artioli Giovanni (2000), Alasia Gian Marco (’98), Rossi Diego, Travella Luca (2002), Cassini Valentino (2002), Trotti Cristian, Saba Matteo.

Sostituzioni: 2

Ammoniti: Alessio Negro

La formazione schierata da mister Antonino Rivituso: Vernice Francesco (’99), Moreo Michel (2001), Leo Omar, Condorelli Nicolò, Castello Fabrizio, Garassino Gianvito, Di Lorenzo Matteo, Antonelli Mirko, Rocca Andrea, Insolito Gianmarco, Insolito Francesco.

Di riserva: Bracco Filippo (2001), Puddu Giacomo, Pisano Davide, Mbye Baby Yandeh (’98), Boiga Nicolas (2002), Prinzi Vincenzo (’98), Campagna Andrea (2000), Viola Alessandro (’99), Alberti Daniele.

Sostituzioni: 3 nel secondo tempo

Ammoniti: Di Lorenzo Matteo

Marcatori: Rocca Andrea al 27° e Insolito Gianmarco al 42°

Direttore di gara: Andrea Fanciullacci

Assistenti: Lorenzo Lombardo, Denis De Scalzi