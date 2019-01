Ospedaletti in lutto per la morte di Benito, l’ex titolare del ristorante Sammaritano

Ospedaletti. E’ stato trovato morto presso il residence Gianni di via Padre Semeria, dove viveva da solo, Benito: storico ristoratore ed ex titolare del ristorante Sammaritano.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa, che non vedevano l’uomo da circa quattro giorni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la polizia locale e il personale sanitario del 118.