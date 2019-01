Ospedaletti, il Comando carabinieri è destinato ad ingrandirsi

Ospedaletti. Ampliamento in vista per il locale Comando dei carabinieri. Al momento si trova nel Palazzo Piccadilly, al secondo piano sottostrada, in corso Regina Margherita.

Dal momento che il Comune è intenzionato a vendere l’immobile e approntare un nuovo centro servizi, nel quale installare anche il Comando dell’Arma, nel periodo di transizione, la giunta comunale ha deciso di ampliare i locali che ospitano i militari, anche dietro richiesta di quest’ultimi.

Verranno inglobati i vani al primo piano dello stabile prima occupati dal ristorante Monica, ora chiuso. In questi verranno sistemate le camerate e i servizi annessi per consentire di ospitare il personale del Comando in questione.