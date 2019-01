Ospedaletti. Un cimento invernale da record quello di questa mattina tenutosi presso la spiaggia dei bagni La Playa davanti ad un pubblico di centinaia di persone.

Toccata quota 57 iscritti – uno in più del 2018 – per l’edizione di quest’anno. A tuffarsi in mare sotto un sole cocente che sta riscaldando l’intera Riviera dei Fiori, c’erano anche il più anziano, l’ottaduenne Salvo Di Domenico, e un giovanissimo bambino di cinque anni.

Tempo di asciugarsi, i volontari hanno trovato ristoro con la cioccolata, il vin brulé e il panettone offerto da U Descu Spiareté. A fare gli auguri di buon 2019 è stato il sindaco Paolo Blancardi.