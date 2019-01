Ospedaletti celebra la Giornata della Memoria, incontro con Filippo Biolè alla sala “La Piccola”

Ospedaletti. Il Comune, in occasione della Giornata della Memoria, organizza giovedì 24 gennaio alle 10,30 nella sala “La Piccola” Ex Scalo merci un incontro con Filippo Biolè, (rappresentante Aned Liguria –

associazione ex deportati nei campi di sterminio nazisti) dal titolo “Memoria quotidiana“.

La testimonianza che Biolé, di madre ebraica, porta da alcuni anni nelle scuole è quella delle vicende accadute alla prozia Franca e ai fratelli adolescenti durante le persecuzioni razziali tra il 1938 ed il ‘45, con i loro genitori. Il 17 novembre 1938 lo Stato cancellò da un giorno all’altro i diritti ad una parte dei suoi cittadini, lasciando che venissero discriminati, rastrellati e condotti nei campi di concentramento. Alcuni, per accadimenti fortuiti riuscirono a emigrare salvandosi, altri trovarono la morte. La famiglia De Benedetti fu dapprima sfollata in Riviera, tentò poi la fuga illegale in Svizzera fino alla deportazione nei campi di sterminio nazisti.

Il titolo dell’evento “Memoria quotidiana” sta a significare che simili situazioni possono ancora succedere e che, quindi, vanno instancabilmente narrate alle nuove generazioni perché la memoria non si perda. L’incontro di Ospedaletti, a cui prenderanno parte tutti gli alunni della locale scuola media, è aperto alla cittadinanza tutta.