Ospedaletti. Sta per cambiare il volto di piazza Europa. L’amministrazione del sindaco Paolo Blancardi ha approvato nell’ultima giunta comunale un progetto di riqualificazione dell’area sovrastante il parcheggio interrato che si trova vicino alla chiesa del Cristo Re, al fianco della via Aurelia.

Un’opera pubblica molto attesa visto che il piazzale si trova in uno stato di decadimento e aveva bisogno di un intervento di ripristino. I lavori, che dovrebbero essere appaltati entro la fine di questo mese, saranno realizzati sulla base del progetto predisposto dall’architetto Franco Allavena di Ventimiglia.

di 6 Galleria fotografica Ospedaletti, i rendering del restyling di Piazza Europa









Come si può vedere nei rendering (vedi galleria fotografica), la futura piazza sarà attraversata da una camminata in legno, illuminata con delle luci inserite nella pavimentazione, la quale sarà realizzata in gomma colata, un materiale morbido, ideale per attutire le cadute dei bambini.

Le gradinate che oggi si trovano sui lati verranno portate in quota e potranno essere utilizzate come sedute per il pubblico di eventuali spettacoli all’aperto.

Verranno anche realizzate delle ringhiere di protezione lungo tutto il perimetro, proprio per mettere in sicurezza questo spazio che storicamente veniva utilizzato dalle famiglie per portare a giocare i propri figli all’uscita dal catechismo.

L’intervento del costo di 150 mila euro si è reso possibile grazie allo sblocco dei fondi dell’avanzo di amministrazione.