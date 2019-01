Occhio ai furbetti dei saldi, a Sanremo i vigili controllano i negozi

Sanremo. I saldi invernali partiranno sabato ma la polizia municipale è già all’opera per controllare che le attività commerciali rispettino le norme che disciplinano la pubblicità dei prezzi e le vendite straordinarie.

Per tutta la durata degli sconti di fine stagione (18 febbraio), i vigili verificheranno che vengano garantiti i diritti dei consumatori. Controlleranno quindi che il prezzo indicato sui cartellini sia chiaro (riportando la cifra praticata prima della vendita di liquidazione, la percentuale di sconto e il costo finale), che la merce in saldo sia debitamente separata da quella venduta in condizioni ordinarie, che le indicazioni obbligatorie siano visibile e non traggano in inganno il consumatore; e che altrettanto valga per la pubblicità inerente la svendita stessa.

«I controlli sono iniziati da due giorni nelle vie centrali della città, in particolare via Palazzo e Matteotti – spiega il vice-comandante Fulvio Asconio –. Si tratta di un’azione preventiva che svolgiamo per tutelare i consumatori. Nei prossimi giorni completeremo le vie limitrofe. Salvo il sequestro di merce contraffatta il cui resoconto renderemo presto noto tramite conferenza stampa, al momento non abbiamo registrato irregolarità. Contravvenzioni ne avevamo emesse invece negli anni passati a punti vendita di alcune catene commerciali».