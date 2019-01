Nuovo simbolo per la lista civica “Ospedaletti per tutti”

Ospedaletti. La lista civica “Ospedaletti per tutti” di Paolo Blancardi, sindaco attualmente in carica e che si ricandiderà alle prossime amministrative, si rinnova e, in parte, rinnova anche il suo simbolo. Il nome rimane invariato, i colori, invece, sono del tutto nuovi:

“Abbiamo scelto i colori del paese, a simboleggiare la nuova alba, tutti ci invidiano non solo il clima, ma anche il paesaggio, i colori del mare, del sole e del cielo. La scritta completamente bianca ricorda anche le scie degli arei e delle barche, quindi del turismo.

Il nostro motto è “tradizione e futuro” motivo per cui è stata inserita la dicitura in dialetto (Spiareti pé tüti). Valorizziamo il passato per orientarci verso il futuro. Con il simbolo cerchiamo di rappresentare le nostre priorità”.