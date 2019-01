Nizza, donne in marcia contro Macron: primo corteo “femminile” dei “gilet gialli”

Nizza. Le donne dei “gilet gialli” in marcia lungo le strade della città vecchia per reclamare tutto il loro malessere per la politica del governo, sottolineando però il carattere pacifico della loro iniziativa.

Oggi pomeriggio più di un centinaio – come scrive il quotidiano Nice Matin – hanno aderito alla “marcia delle leonesse” (La Marche des lionnes) per manifestare contro Emmanuel Macron, la legge Schiappa e contro gli obblighi dei vaccini armate di tamburi, slogan, fischietti e striscioni con su scritto “femminile, non femminista e non violenta”.

(Photo di Eric Ottino)