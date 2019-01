Niente da fare per il Bvc Sanremo nel match con la capolista My Basket

Campionato basket Serie D – seconda giornata di ritorno

Bvc Sanremo – My basket Genova 71-88 (15-25, 17-17, 17-27, 22-19)

Bvc Sanremo: Tacconi Davide 25, Deda, Fiore 4, Markishiq 2, Genovese 2, Riceputi, Tacconi Daniele 2, Arturo 3, Cerutti 19, Rossi 14. Coach: Alessandro Deda

My Basket: D’Acunto 24, Arecco 3, Rabeharintsoa 2, Innocenti M. 2, Macri 6, Caillo, Giacomini 16, Di Paco 10, Calabrese 12, Innocenti S. 2, Pastorino 7, Grosso 4. Coach: Brovia.

Niente da fare sabato sera per il Bvc Sanremo nel match casalingo con la capolista My Basket Genova, che si è imposta con 17 punti di margine al termine di un incontro in cui il Bvc non ha sfigurato.

“Il My Basket è più forte di noi, questa è una certezza. Da parte nostra abbiamo giocato meglio di altre volte, facendo una discreta figura. Commettiamo ancora troppi errori, che vanificano le cose buone che facciamo e i nostri progressi” dice l’allenatore sanremese Alessandro Deda.