Sanremo. Ancora una bellissima prova sul campo del Sea Basket Sanremo, per gli undici Aquilotti Senior della Ranabo 1946 dell’Istruttore Simone Sandel. Nella serata di giovedì, i giovanissimi atleti classe 2008/2009, sono stati ospitati a Villa Citera a Sanremo dai loro pari età del collega Mauro Bonino.

Divertimento garantito in campo ed un festoso tifo in tribuna hanno fatto da cornice per tutta la gara. I bimbi della Ranabo si aggiudicano tutti i sei tempi di gioco e festeggiano il 18 a 6 finale. Bravissimi tutti gli atleti scesi in campo, meritevoli di tanti applausi per la grinta e la passione dimostrata. La prossima settimana gli Esordienti 2007 saranno invece impegnati contro i pari età del BVC Sanremo.